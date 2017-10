L’inquinamento non ferma la maratona, questa mattina si è corsa la Turin Marathon

TORINO - Nonostante i giorni difficili per Torino a causa dell’inquinamento, questa mattina si è corsa la Turin Marathon. A dare il via alla corsa per le vie della città è stato il tavolo riunitosi in Prefettura a cui hanno preso parte la Città e gli organizzatori in cui sono stati ascoltati anche Arpa Piemonte e Asl. «Non essendoci particolari criticità», è stato deciso che non era il caso di rinviarla o, peggio, sospendere. Per gli atleti sono state date solamente alcune raccomandazioni, tra cui quelle di bere molto, rallentare il ritmo rispetto alle abitudini e fermarsi in caso di difficoltà respiratorie.