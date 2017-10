Senzatetto aggredito a dato in pasto alle fiamme in Borgo Aurora, fermato un sospetto

TORINO - A poche ore dal grave fatto avvenuto all’interno dei giardini Madre Teresa di Calcutta, la polizia ha già fermato un uomo, sospettato di essere l’autore materiale dell’aggressione di questa notte. Non si sa ancora nulla dell’identità del fermato, se non che, da quanto affermato da alcuni testimoni che hanno aiutato il senzatetto quando i suoi vestiti stavano andando a fuoco, indossava un cappuccio tirato su per non farsi vedere e un giubbotto invernale.

MOVENTE - Mentre i poliziotti indagano, su questo caso si apre già una ipotesi. Poche ore prima dell’aggressione George, il senzatetto di origine romena, sarebbe stato minacciato da un uomo che non tollerava che il clochard continuasse a fare i bisogni nel giardinetto. Potrebbe essere stata l’ultima minaccia quella che poi è stata portata a compimento. A dare qualche indizio in più potrebbe esserci il video della telecamera da poco installata nella via: dovrebbe aver ripreso le drammatiche immagini in cui l’aggressore cosparge George con l’alcol prima di dargli fuoco.

CONDIZIONI - George è stato soccorso da un passante che a sua volta è stato aiutato. Ora si trova al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco con ustioni sul corpo di secondo e terzo grado e con un edema alla gola per cui è stato necessario intubarlo.