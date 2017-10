Emergenza incendi, in Piemonte niente pioggia: le previsioni meteo

TORINO - Prima l’emergenza idrica, poi quella degli incendi. I piemontesi hanno ormai gli occhi rivolti al cielo: da una parte per controllare l’avanzare del fumo e delle fiamme, dall’altra per sperare che dall’alto scendano finalmente precipitazioni abbondanti. Le previsioni meteo però non portano buone notizie. Secondo vari istituti metereologi, la pioggia si farà aspettare ancora: tutta la settimana infatti è previsto sole e cielo poco nuvoloso.

METEO - Una situazione critica, che potrebbe cambiare solo nel fine settimana: è tra sabato e domenica, salvo cambiamenti, che potrebbe finalmente tornare a piovere in Piemonte. Un tempo infinito, perché intanto le montagne bruciano, le persone vengono evacuate e gli incendi continuano a devastare migliaia di ettari di boschi. Da monitorare anche la situazione relativa ai venti. In questi giorni in montagna dovrebbero soffiare dai quadranti settentrionali: è importante tenere sotto osservazione l’evolversi della situazione, perché il «percorso» delle fiamme segue quello dei venti. Insomma, a inizio settimana le previsioni meteo non lasciano presagire nulla di buono. Anche in città difficilmente vedremo piovere, con un cielo sereno e temperature tra i 7 e i 18 gradi da lunedì a venerdì.