Valsusa in fiamme: case evacuate e 8 vigili del fuoco intossicati

TORINO - Stavano operando nella zona di Mompantero, devastata dalle fiamme ormai da diversi giorni e sono rimasti intossicati. Questo quanto accaduto a otto vigili del fuoco, trasportati all'ospedale di Susa a seguito delle complicate operazioni di ieri, domenica 29 ottobre. Le loro condizioni di salute non sono preoccupanti e, secondo quanto viene riferito dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, gli otto impavidi operatori sono stati sottoposti a ossigeno-terapia.



INTOSSICAZIONE - Nel corso della giornata di domenica sono state evacuate quasi mille persone, la maggior parte da Mompantero e dalle frazioni vicine. A Susa è stata sgomberata una casa di riposo e cinque dei suoi 190 ospiti sono stati accompagnati nell'ospedale cittadino, gli altri hanno raggiunto istituti religiosi o strutture ricettive. Altri roghi di notevole intensità sono in corso nel Cuneese e nel Canavese. A Sordevolo invece, nella provincia di Biella, i carabinieri hanno fermato un sospetto piromane che si aggirava nella zona in cui era stato appena domato un incendio.