Eventi a Torino, 11 cose da fare la notte di Halloween

TORINO – E' una notte particolare quella di Halloween: tutti i misteri e le magie della città affiorano per renderla ancora più intrigante. Ecco i nostri consigli per non lasciarvi sfuggire nessuna emozione.

Spettacolo

La sera di Halloween il Teatro Nuovo, ospiterà una serata in compagnia degli acrobati «Sonics». Alle 19.45 sarà presentata in anteprima assoluta la «Steam Lounge», parte del nuovo progetto «Steam» che debutterà sempre al Teatro Nuovo il 26 dicembre e andrà in scena fino al 7 gennaio 2018. «Steam» è la nuova sfida, l'ultimo orizzonte creativo dei Sonics: non una semplice produzione teatrale ma un intero progetto che permetterà di vivere lo spazio teatrale a 360 gradi. Ad essere trasformato in primis sarà, proprio la sera del 31 ottobre, il foyer del teatro, scenario della Steam Lounge, che per l'occasione sarà completamente tematizzato con scenografie e allestimenti di ispirazione steampunk, corrente artistica e riferimento iconografico dell'ultima creazione «Sonics». Lo «Steam Lounge» vuole essere un incontro di esperienze artistiche ed estetiche, un'installazione in cui si incontrano musica, performance live e le scenografie disegnate a mano, fruibili come opere d'arte in una mostra. Sarà inoltre offerto un aperitivo con vino, bevande e stuzzichini, accompagnato da un dj-set. Alle 21.15, nella sala teatrale, andrà in scena lo spettacolo «Meraviglia», la creazione più famosa dei Sonics che torna a grande richiesta a Torino dopo le sue oltre 400 repliche in tutto il mondo. Biglietto «Steam Lounge» acquistabile solo presso la biglietteria del Teatro Nuovo. Biglietto spettacolo «Meraviglia» acquistabile online su VivaTicket e presso la biglietteria del Teatro Nuovo.

Festival musicali

Ultima serata del Movement Torino Music Festival. Sul palco dalle 18 alle 6 tanti grandi nomi della musica elettronica: Ben Sims vs Dvs1 (6 Decks 2017 World Exclusive), Chris Liebing, Cobblestone Jazz (live), Davide Squillace, Derrick May, Janina, Len Faki, Marco Faraone, Mike Huckaby, Modeselektor (dj set), Nastia, Nicole Moudaber, Octave One (live), RPR Sound (Rhadoo, Petre Inspirescu, Raresh), Sam Paganini, SBTRKT, Sonja Moonear, Sven Väth. Per informazioni: www.movement.it.

Concerti

Alle 22 allo Spazio 211 Aldous Harding, cantautrice neozelandese. Scoperta mentre si stava esibendo per le strade di Lyttelton, ha pubblicato nel 2015 il suo omonimo album di debutto, che ha ricevuto 4 stelle da Mojo e Uncut, ed il webmagazine britannico «The 405»l’ha descritta come una «cantautrice di talento immenso». Il 29 maggio è uscito il suo nuovo lavoro, «Party», contenente i singoli «Horizon» e «Imagining My Man», quest’ultimo in collaborazione con Parfume Genius. Per informazioni: www.spazio211.com.

Paratissima attraverso Cit Turin

Per la festa di Halloween, una passeggiata nel quartiere torinese fra i più originali e tipici della Città, alla scoperta del progetto «Paratissima 2017», attraverso un tour per le principali vie della zona, con ingresso all’interno delle attività commerciali aderenti al progetto, quindi ospitanti delle installazioni d’arte contemporanea presentate nell’edizione annuale di Paratissima. Ritrovo in via Avigliana 31 alle 20.50, con chiusura in via Principi d’Acaja 29. Costo: 10€ – 5€ dagli 8 ai 16 anni. Per informazioni e prenotazioni: 339 3885984, info@culturalway.it.

Party

«Parti a 90», l'Halloween party all'Hiroshima Mon Amour. E' la Festa anni 90 per eccellenza con premi per le migliori maschere e trucco gratuito, Goleador in omaggio per tutti dalle 22.30. Per informazioni: www.hiroshimamonamour.it.

Al Bamboo ( Corso Moncalieri n. 145) l'Halloween show «La Villa Maledetta» dalle 23. Ingresso dal giardino estivo sala 2. Dall'oscurità comincerà il cammino. Anime dannate gireranno nella Villa Maledetta adibita nella parte che si affaccia sul giardino. Il locale ai piedi della collina torinese che si affaccia sul Po, per una notte verrà trasformato nella Villa Maledetta. Prezzo 10 € compresa consumazione. Consigliata ma non obbligatoria la maschera. Informazioni e prenotazioni: 331 8626228, 392 3906853, 340 5954286.

Torino Rosso Porpora

Nella buia notte delle streghe, Torino, città della magia, si riempie ancor più di mistero con il primo mystery game giocato dal vivo tra le vie del centro: «Torino Rosso Porpora». Nella notte magica di Halloween il centro storico si illumina di un bagliore porpora. Inizia una misteriosa sequenza di delitti senza nome. Un buffo commissario indaga, strani e divertenti personaggi del passato si muovono sulla scena del crimine con i loro alibi, le loro strategie, le loro bugie e le loro verità nascoste. Ai partecipanti il compito di indagare cercando le prove sulle scene del crimine e lungo le vie battute dai sospettati in una sorta di caccia al tesoro che segue le scie di sangue lasciate dai vari delitti. Una scia di segreti, magie e di inquietanti personaggi disegna la mappa di una città magica e metafisica, che attende di rivelare il suo vero volto a chi saprà guardare oltre. Perché a Torino nulla è come appare. Appuntamento alle 21.30 in via Botero, 15. Info e prenotazioni: www.somewhere.it, 011 6680580.

Torino Noir

200 scalini per salire sul tetto della città e da lì, nella magica luce della notte, iniziare un viaggio nell’anima più oscura di Torino, con aperture straordinarie che vi mostreranno una città come non l’avete mai vista prima. Dagli antichi archivi nasce un filo rosso sangue che racconta di un tempo lontano in cui peste e untori, delitti senza nome ed inquietanti processi segnalavano il Quadrilatero come uno dei luoghi più noir di Torino. Appuntamento alle 21 di fronte al Duomo di Torino. Informazioni e prenotazioni: www.somewhere.it, 011 6680580.

Notturno a Stupinigi...

Nella notte in cui le porte del tempo si spalancano ecco aprirsi, in una assoluta esclusiva notturna, le porte della Palazzina di Caccia di Stupinigi: un percorso serale di grande suggestione che parte dal meraviglioso salone affrescato, con le splendide appliques e il monumentale lampadario per arrivare nell’elegante appartamento «di Levante» attraverso saloni affrescati, camere da letto imponenti e studioli sino alla meravigliosa «Camera del gioco» tra affreschi, stucchi, tappezzerie originali in seta ed i preziosi mobili dei grandi ebanisti per un vero «viaggio nel tempo» in cui i «fantasmi» sono ovviamente di casa. Appuntamento alle 21 Porta Nuova – Piazza Carlo Felice. Informazioni e prenotazioni: www.somewhere.it, 011 6680580.

Per i più piccoli

Ad Halloween a Torino arriva Harry Potter con gli amici di Hogwarts. Sarà compito dei partecipanti scovarli dando loro la caccia nel Parco del Valentino. Una divertente e stimolante Caccia al Tesoro nel cuore del magico parco torinese. «Se sarai bravo a scovare il Harry, Hermione, Magus Silente..... e se arriverai all'ultima tappa vincerai un gustoso tesoro». I bambini devono essere accompagnati da un adulto. Costo: 10 € (dai 3 anni); gratuito (per i genitori e da 0 a 2 anni). Cammuffamento a piacere. Caldo e con scarpe comode perchè sarà tutto in esterno. Informazioni e prenotazioni: 011 853670, 348 7643915/916, www.barburin.com, turismo@barburin.com.

Appuntamenti con la storia

Il 31 ottobre 1517 Martin Lutero affiggeva le sue 95 tesi alla porta della chiesa del castello di Wittenberg, segnando l'inizio della Riforma protestante. Nel 2017 ricorrono dunque i 500 anni di quest'evento epocale, che tanto peso avrà sulla successiva storia dell'Occidente. Alla Biblioteca Nazionale Universitaria, in esposizione un centinaio di libri editi tra l'inizio del Cinquecento e l'inizio del Seicento, numerose incisioni originali di Albrecht Dürer, quadri provenienti da collezioni private, riproduzioni di dipinti, stampe, documenti, con particolare riferimento ai riflessi della Riforma nella penisola italiana. Visite guidate gratuite su prenotazione. Per informazioni: 011 8129020, segreteria@fondazionefirpo.it, www.bnto.librari.beniculturali.it.