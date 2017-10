Autobus prende fuoco a Porta Susa, i vigili del fuoco evitano il peggio

TORINO - Erano le 9.47 quando al Comando dei Vigili del Fuoco arriva una richiesta di intervento: un autobus GTT sta bruciando nei pressi della stazione di Torino Porta Susa, in corso Bolzano angolo piazza XVIII Dicembre. Immediato l'intervento di una squadra di vigili che ha sedato in poco tempo il principio di incendio. Fortunatamente pare che non ci siano stati feriti e nessuno dei passeggeri a bordo del mezzo a gasolio sia rimasto intossicato. «Quando siamo arrivati tutti i passeggeri erano già scesi dal pullman» commentano dal Comando. Provvidenziale l'intervento del conducente che, non appena si è reso conto di quanto stava accadendo ha fermato la corsa, fatto evacuare il mezzo pubblico e ha chiamato i soccorsi.



Autobus prende fuoco a Porta Susa (© Diario di Torino)