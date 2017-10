Terremoto in casa Appendino, Grillo commenta: «Tutto risolto in 24 ore»

TORINO - «Il caso Appendino non c'è, si è risolto tutto, in 24 ore. E' una meraviglia. Sono test che dovrebbero far riflettere su come siamo». Così Beppe Grillo ha commentato da Palermo le dimissioni del capo di gabinetto del sindaco di Torino, Chiara Appendino. Paolo Giordana si è dimesso sabato 28 ottobre, in seguito alla pubblicazione di alcune intercettazioni tra lui e il numero uno di GTT, Walter Ceresa. Il padre biologico del movimento pentastellato liquida la questione in poche battute: tutto risolto, nient'altro da aggiungere. Non sono d'accorso le opposizioni cittadine che oggi, lunedì 30 ottobre, chiederanno ad Appendino delle spiegazioni in Consiglio Comunale.

APPENDINO - «I problemi sono tutti lì, sul tavolo. E non è l’uscita di scena di Giordana che li risolverà» commenta il capogruppo del PD, Stefano Lo Russo, «La crisi strutturale di Appendino, la sua inadeguatezza al ruolo che ricopre e soprattutto la mancanza di visione e soluzioni per il futuro di Torino restano lì. Purtroppo per noi e per Torino». Gli fa eco il senatore PD Stefano Esposito: «Dopo la squallida vicenda della multa si è dimesso. Ora spero seguano le dimissioni dell’AD di GTT Ceresa». Si aspetta il Consiglio Comunale di questo pomeriggio per sentire che cosa dirà Appendino.