Uccise un 22enne con un machete: evade dal carcere minorile il «macellaio di Aurora»

TORINO - E’ evaso il complice del «macellaio di via Alimonda». Petru Gabriel Dumea, 23 anni, ha fatto perdere le proprie tracce dal carcere Ferrante Aporti, struttura in cui avrebbe dovuto scontare 11 anni perché complice di David Cristian Alexa, ragazzo rumeno che nel 2011 uccise un connazionale (Daniel) a colpi di machete in mezzo alla strada. Il delitto, consumatosi in via Alimonda, nel quartiere Borgo Aurora, sconvolse Torino per l’incredibile violenza e ferocia dell’assassino. Oggi Petru Gabriel Dumea è libero.

L’EVASIONE - Il cittadino rumeno, oggi 23enne ma 17enne all’epoca dell’omicidio, è riuscito a fuggire dal Ferrante Aporti sfruttando un permesso premio. Quel che è certo è che non si tratta della prima evasione avvenuta negli ultimi mesi, anzi: «Per quanto è dato di conoscere, nella giornata di ieri, l'ennesimo detenuto si è sottratto alla esecuzione della pena comminatagli da un Tribunale della Repubblica - commenta il leader dell'OSAPP Leo Beneducci - e l'ennesimo episodio rende nuovamente testimonianza del fallimento del sistema penitenziario italiano, anche per l'enorme dispendio di uomini e di mezzi che saranno impegnati a Torino nella ricerca di chi avrebbe dovuto espiare del tutto il proprio debito nei confronti della collettività».

L’EPISODIO - Il «macellaio di via Alimonda» si trova ora in carcere, mentre il complice è scappato. L’episodio che ha sconvolto Torino risale al 2011: David, Daniel e Gabriel si trovano ai giardini di via Alimonda insieme a una quarta persona. Sono ubriachi. E’ da un normale diverbio che scaturisce la tragedia: David estrae una spada, una katana da 60 centimetri, insegue il povero Daniel e lo massacra. Una mano amputata, 17 fendenti e il cranio spaccato in due. Allora il quartiere Aurora scese in strada, preoccupato per l’incredibile escalation di violenza: oggi, a sei anni di distanza, uno dei complici di David non si trova più in carcere, libero e potenzialmente pericoloso.