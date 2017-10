Aggredito e dato in pasto alle fiamme in Borgo Aurora, fermato un uomo dai carabinieri

TORINO - I carabinieri della Compagnia Torino Oltre Dora hanno sottoposto a fermo un uomo di 60 anni, C.B. di origine romena e senza fissa dimora, per il tentato omicidio di Gheorge Bod Naru, 64 anni, avvenuto nella tarda serata di sabato nei giardini Madre Teresa di Calcutta in zona Borgo Aurora. Il senzatetto era stato aggredito all’improvviso e cosparso di liquido infiammabile mentre dormiva.

MOVENTE - Quanto al perché di un gesto del genere i carabinieri non hanno trovato ancora una risposta certa. Continua a tenere banco l'ipotesi secondo cui Gheorge era solito fare i bisogni nel giardino infastidendo altre persone, tra cui appunto C.B. con cui avrebbe avuto più di un battibecco. Fino all'ultimo avvertimento, quello che ha anticipato l'aggressione. Subito dopo aver gettato addosso a Gheorge del liquido infiammabile e aver acceso le fiamme, l'aggressore si è allontanato mentre alcuni testimoni soccorrevano il ferito. Gheorge ora si trova al San Giovanni Bosco in prognosi riservata: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

LE RICERCHE - Sul posto è intervenuta la polizia, allertata dai testimoni. Dalle informazioni raccolte gli agenti hanno diramato un avviso di ricerca del sospettato, trovato qualche ora dopo dai carabinieri. Del caso si sta occupando il pubblico ministero Vito Sandro Destito, il quale ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.