Botte, rapine e droga: weekend di duro lavoro per la polizia, 9 arresti

TORINO - Fine settimana decisamente movimentato per la polizia di stato, che nel weekend ha intensificato l’attività di controllo del territorio al fine di contrastare e reprimere i reati, con particolare attenzione alla prevenzione di atti terroristici e reati predatori. Il bilancio è di nove persone arrestate: si va dalla donna fermata per rapina al truffatore fermato in corso Traiano, fino agli studenti «beccati» con la droga negli slip. Di seguito il dettaglio della proficua attività della polizia nell’ultimo fine settimana di ottobre.

1) Una diciottenne è stata arrestata per tentata rapina e una minore in sua compagnia denunciata. Contestualmente quest’ultima è stata denunciata anche per un furto risalente a inizio mese. La Squadra Volante è intervenuta su richiesta di una donna che su un autobus era prima stata avvicinata e insultata da delle giovani con bambini a seguito e poi aveva subito il tentativo di strappo della borsa. Nonostante il tentativo del gruppetto di allontanarsi gli agenti hanno fermato le due giovani in corso Giulio Cesare.

2) Un’altra donna è stata arrestata per rapina in via Frejus. Dopo aver preso della frutta dai banchi di un negozio, ha colpito la figlia della titolare che aveva provato a fermarla. Nella circostanza la donna ha anche danneggiato l’orologio della giovane

3) Un cittadino marocchino di 29 anni è stato, invece, arrestato dopo aver rapinato una donna alla quale ha tagliato la tracolla della borsa con un coltello a serramanico. Il fatto è avvenuto in corso Novara angolo via Bologna. Un passante alla richiesta di aiuto della donna ha chiamato la Polizia. Gli agenti hanno trovato il reo nascosto nei giardini di via Ternengo.

4) Un uomo di 49 anni è stato, invece, arrestato per resistenza a P.U. e tentate lesioni personali, e deferito all’A.G. per il possesso di chiavi alterate o grimaldelli trovate in auto. Per quest’ultimo reato è stato denunciato anche suo figlio di 24 anni. L’auto a bordo della quale viaggiavano i due era stata fermata per un controllo in corso Traiano, l’uomo poi arrestato ha provato a fuggire con l’auto rischiando di investire il poliziotto che ha evitato l’impatto. Il tentativo di fuga dell’uomo, però, è durato poco perché è stato subito intercettato. A bordo dell’auto gli agenti hanno anche ritrovato materiale ed indumenti spesso utilizzati per perpetrare truffe ad anziani. In particolare con l’escamotage della cosiddetta installazione delle termovalvole.

5) Un cittadino albanese di 42 anni, con ordine di carcerazione a carico, è stato rintracciato dai poliziotti in un hotel di via Paolo Veronese.

6) Una cittadina russa di 34 anni, invece, è stata arrestata dagli agenti della volante del Commissariato Barriera Nizza per resistenza.



7) Si era introdotto nel Circolo dell’Unione Industriale di via Fanti e stava portando via due pc portatili un italiano di 47 anni arrestato dalla volante del Commissariato Centro intervenuta sul posto per l’attivarsi dell’allarme della struttura. Gli agenti hanno anche appurato che l’uomo aveva forzato un registratore di cassa dal quale aveva prelevato delle monete.

8) Infine, assume particolare rilevanza per la prevenzione e contrasto dello spaccio di stupefacenti destinati soprattutto ai consumatori più giovani, specialmente in occasione delle numerose iniziative organizzate nei locali della città e della provincia per Halloween, l’operazione condotta dagli agenti della Squadra Volante nel pomeriggio di sabato, che ha determinato l’arresto di due cittadini italiani, F.M. di 21 anni e R.F. di 25, e il sequestro di oltre due chili di pastiglie e di più di più di 9000 euro in contanti. Tutto trae origine dall’attività di controllo del territorio dell’Ufficio Prevenzione Generale, infatti, una volante ha controllato due persone in via Alpignano. Uno dei due, un italiano di 21 anni, occultava negli slip una decina di dosi contenenti cocaina e venti pastiglie di MDMA (metilenediossimetanfetamina) verdi con impressa l’immagine del noto personaggio dei cartoni animati «spongebob». Alla luce dei fatti e della versione fornita dal giovane gli agenti hanno dato seguito alle indagini e attraverso ricerche sono riusciti a risalire al fornitore del ventunenne fermato e alla sua abitazione sita in via Rosta.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire addosso al venticinquenne italiano la somma di 1000 euro. Oltre 3500 euro, invece, sono stati ritrovati in un armadio della camera da letto. La perquisizione è poi proseguita nel sottotetto dello stabile, dove, in uno zainetto c’erano altri 3600 euro, un bilancino di precisione e una quarantina di grammi di stupefacente di vario genere. La scoperta più grande, però, è stato il rinvenimento di 11 buste, 10 delle quali contenevano pastiglie di MDMA, per oltre due chili e duecento grammi. L’ultima busta conteneva una sostanza polverosa bianca, risultata poi essere ketamina. Successivamente i poliziotti, in casa, hanno ritrovato altri 920 euro. Entrambi i soggetti in questione sono stati arrestati per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.