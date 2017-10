Chiamparino sui luoghi devastati dalle fiamme: «Danni limitati, non è fortuna»

TORINO - «Sono stufo di quelli che si stanno scoprendo allenatori della nazionale, sbandierando soluzioni e schemi di sicuro successo: perché non ne esistono, e perché la lotta al fuoco è seria e va affrontata con competenza, non con faciloneria e improvvisazione». Così il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino dopo un sopralluogo effettuato nei luoghi colpiti dagli incendi in questi ultimi giorni. Bussoleno, Caprie, Rubiana, Giaveno, Cantalupa, Locana... tutti luoghi fisicamente devastati da giorni di fuoco e di polemica.

CHIAMPARINO - Chiamparino si pronuncia il giorno dopo il sopralluogo, respingendo le critiche: «Siamo in emergenza dal 5 ottobre, sono passati 25 giorni, e l'emergenza continuerà fino a quando non ci saranno mutamenti delle condizioni meteo ma anche in questi giorni di massima emergenza, i danni alle cose o alle infrastrutture sono stati molto limitati: non è stata fortuna, ma l'abnegazione e la professionalità dei volontari e degli operatori antincendio, che sono arrivati in Piemonte da ogni parte d'Italia e che ringrazio ancora». Un ultimo pensiero va invece ai "neo scoperti allenatori della nazionale", come sono stati definiti, che criticano le modalità di utilizzo dei Canadair. «Credo che non spetti alla politica decidere quali e quanti Canadair far alzare in volo, ma spetta alla politica metterli a disposizione, ed è quanto abbiamo fatto noi quando abbiamo dato piena disponibilità di budget per tutte le operazioni di soccorso, sulle quali devono però decidere i corpi addetti».