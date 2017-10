Incendi in provincia di Torino: gli aggiornamenti dei vigili del fuoco

PIEMONTE - La situazione degli incendi boschivi in Piemonte a oggi, 30 ottobre 2017, continua a essere molto preoccupanti. I vigili del fuoco a lavoro hanno diramato un bollettino di aggiornamento relativo alle 9 di questa mattina. Le provincie colpite dal fuoco sono Torino e Cuneo.

TORINO - In particolare nella Provincia di Torino, nel Comune di Locana il fronte di fiamma ha interessato la frazinone Trucca minacciando alcune abitazioni; a Montepiano nel comune di Locana il fuoco si è esteso ulteriormente. Nell'area di Mompantero, fortemente colpita durante la giornata di domenica, la presenza di fortissimo vento ha fatto si che le fiamme si estendessero verso Novalesa e Venaus verso il bordo del fiume Cenischia. L’estensione dell’incendio nella parte bassa del vallone ha interessato alcune case che non necessitano di evacuazione degli abitanti. In alta valle invece l’incendio risulta essere molto vasto e stanno operando due Canader e, a scopo cautelativo, è stata interdetta l’accesso alla strada che porta ad una Baita abitata. Le situazioni a maggiore criticità risultano nelle aree dei Comuni: Cumiana, Mompantero verso Venaus-Novalesa dove il forte vento ostacola le operazioni aeree.

COMUNI - A Mompantero era ancora presente questa mattina qualche piccolo focolaio, si procede alla bonifica della parte interessata dall’incendio; nell’area di Seghino continua l’incendio. Nella parte alta del territorio di Caprie non si rilevano ulteriori focolai di incendio. Nella zona Sud del comune di Cumiana il fronte di fiamma tende a estendersi verso il Comune di Giaveno. A Roure la situazione è ancora abbastanza grave: l'incendio ha raggiunto le frazioni di Bourcet e Chezalet. A Cantalupa sono presenti alcuni focolai sotto controllo e a Traversella l’incendio è prossimo alla Fraz.

VIGILI DEL FUOCO - Stanno operando 186 unità dei Vigili del Fuoco e 220 unità volontarie AIB della Regione Piemonte, con l’ausilio della flotta di Stato composta da: 4 Canadair, 1 Elicottero Ericcson SR61, 2 Elicotteri VF Drago 66 e 4 Elicotteri della flotta messa a disposizione dalla Regione. L’operatività di tali velivoli è condizionata dalla presenza di nuvolosità, vento e situazione orografica. Localmente sono stati attivati i Centri Operativi Comunali di Coordinamento (COC) presso i Comuni di: Caprie, Traversella, Sparone, Locana, Mompantero, Cumiana, Cantalupa con postazione Vigili del Fuoco e posti di comando avanzati dei vigili del fuoco ( UCL ) presso Mompantero e Cantalupa. Nella giornata del 30 è cessata l’emergenza nelle Fraz. Trinità alta e bassa, San Giuseppe, Pietra Stretta, Urbianco e Seghino del comune di Mompantero, e gli abitanti sono rientrati nelle proprie abitazioni. Non è stato necessario evacuare i degenti della Casa di Cura nella Fraz. di San Giacomo nel comune di Susa, emergenza rientrata è presente personale vigile del fuoco in presidio.