Sconti TOBike durante il periodo di Natale, novità per vecchi e nuovi abbonati

TORINO - Cinque euro di sconto per chi deve rinnovare l'abbonamento e un'intera settimana gratuita per chi non l'ha ancora fatto. Questa la promozione prevista da 'Pedalare, per respirare', l'iniziativa lanciata da ToBike per incentivare l'uso del bike sharing e diffondere la cultura dell'utilizzo della bicicletta. Pieno supporto al progetto da parte della Città di Torino, attivissima sul fronte della mobilità sostenibile.

NATALE - Durante il periodo natalizio, annuncia il direttore commerciale di Bicincittà Gianluca Pin, si studieranno nuovi incentivi. Ore omaggio per gli abbonati nei 4 weekend di dicembre garantiranni, ad esempio, uno shopping natalizio a portata di bicicletta. «Soprattutto in questi giorni», ha spiegato l'assessora alla Mobilità Maria Lapietra, «in cui la questione ambientale è un'emergenza, è più che mai importante promuovere e favorire la mobilità sostenibile, sviluppando anche l'integrazione fra i vari mezzi di trasporto»