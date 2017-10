Chi al posto di Paolo Giordana? Appendino rivela: «Non farò nessuna nomina»

TORINO - Insostituibile. A pochi giorni dalle dimissioni di Paolo Giordana, capo di gabinetto finito nel vortice delle polemiche per aver chiesto all’amministratore delegato di Gtt Walter Ceresa di togliere una multa presa da un suo amico, Chiara Appendino ha deciso di non sostituire la figura che più di ogni altro l’aveva appoggiata e consigliata durante l’ascesa alla poltrona di prima cittadina di Torino.

LA NOTA - A ufficializzarlo, tramite una nota, è stata la stessa sindaca: «Con la riorganizzazione del Servizio Centrale Gabinetto del Sindaco avvenuta in data 27/09/2016 con la delibera della Giunta Comunale, le funzioni amministrative e quelle i indirizzo politico sono state divise. Le prime sono state assegnate, come prescrive il TUEL, ad un dirigente di ruolo della Città il quale fino alla data del 18/09/2017 era il dott. Paolo Lubbia ed attualmente è il dott. Giuseppe Ferrari. Al momento, a seguito delle dimissioni del Capo di Gabinetto, non è mia intenzione nominare nessuno in tali funzioni». Parola di Chiara Appendino. Nessuno prenderà il posto di Giordana dunque, quantomeno dal punto di vista politico.