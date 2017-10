Bentornata via Nizza: la strada riapre al traffico, importanti modifiche alla viabilità

TORINO - E luce fu. Ci sono voluti cinque anni ma la giornata di ieri, lunedì 30 ottobre, segna una svolta importante per i residenti di zona Lingotto: via Nizza, nel tratto dopo Lingotto Fiere, è stata ufficialmente riaperta al traffico veicolare. Una riapertura parziale, ma comunque significativa dopo che un la viabilità era stata stravolta dal cantiere per il prolungamento della metropolitana.

VIABILITA' - Era dal novembre 2012 che il cantiere si era letteralmente «preso» la strada e le auto avevano dovuto deviare il proprio percorso. Oggi i veicoli (auto, moto e persino mezzi pubblici) potranno passare nell’unica corsia ricavata, larga poco più di cinque metri. Un importante dettaglio: quel tratto di via Nizza è ora a senso unico. Ci si sposta quindi da Torino verso Moncalieri. La riapertura ha portato al ripristino della viabilità dei mezzi privati: la fermata dei bus, prima situata in corso Caduti sul Lavoro, è stata spostata in via Nizza (angolo corso Caduti sul Lavoro). In contemporanea è stata riaperta la viabilità anche in via Caramagna, con conseguente ripristino del senso unico da via Nizza verso via Genova.

Con la riapertura di via Nizza, all’inizio del mese di Novembre, si procederà con i lavori per il ripristino del senso unico su via Genova, nel tratto compreso fra via Sommariva e corso Caduti sul Lavoro.

PARLANO I COMMERCIANTI - Per la riapertura totale di via Nizza bisognerà aspettare ancora qualche mese, ma il fatto che i mezzi siano tornati a transitare è sicuramente una boccata d’ossigeno per le tante attività presenti in quel tratto di strada, che per anni avevano dovuto fare i conti con disagi e innumerevoli problemi. Giovanni Tantimonaco, vicepresidente dell’associazione dei commercianti e titolare di uno dei negozi più penalizzati dai lavori, afferma: «Siamo felici, ma finché non verranno completati i lavori questa rimarrà un’area di cantiere. Dopo cinque anni è un passo avanti». Intanto, in occasione di Halloween, i commercianti sopravvissuti hanno deciso di festeggiare esponendo una zucca sulle proprie vetrine. «Siamo gli zucconi di via Nizza, i sopravvissuti. E’ un modo per ricordare i colleghi che, per causa forza maggiore, si sono arresi»