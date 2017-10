Attimi di paura in Via Sineo: un attico va a fuoco, padrona di casa in ospedale

TORINO - Momenti di grande paura questa mattina, martedì 31 ottobre, in via Sineo, dove un attico al quinto pianto di un palazzo signorile di sette ha preso improvvisamente fuoco. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con ben sette squadre di vigili. Il palazzo è stato sgomberato velocemente e pare che non ci siano stati feriti. L'anziana proprietaria dell'alloggio è stata trasportata in ospedale in via precauzionale per un intossicazione. Ancora nulla di certo si può dire sulle cause che hanno scatenato l'incendio. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono attualmente sul posto a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. L'allarme è scattato alle 10 e 20 e, un'ora e mezza dopo, la situazione appare sotto controllo.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++