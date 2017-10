La mano dell’uomo dietro gli incendi in montagna: trovati inneschi nei boschi

PIEMONTE - C’è la mano dell’uomo dietro ad alcuni degli incendi che in queste settimane hanno messo in ginocchio il Piemonte, bruciando migliaia di ettari di boschi. A confermarlo è il generale Antonio Ricciardi, Comandante Del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma: «Abbiamo rinvenuto inneschi che non si sono attivati, siamo impegnati a individuare i responsabili dei roghi» è la dichiarazione ad Ansa.

GLI INNESCHI - Il generale ha effettuato un sopralluogo in alcune delle zone della Valsusa colpite dagli incendi, come Giaglione. Anche a Bussoleno il fuoco si è originato da un solo punto, il che lascia pensare all’origine dolosa, pur non essendoci ancora riscontri investigativi. Intanto, i carabinieri forestali Ala di Stura hanno denunciato a piede libero un soggetto che stava bruciando le foglie nel proprio terreno: l’uomo ha perso il controllo delle fiamme e solo l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare l’incendio.