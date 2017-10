Corso Marconi cambia volto, adesso tocca a via Berthollet e corso Bramante

TORINO - Una conquista importante per corso Marconi che, venerdì 27 ottobre, ha visto riaprire il traffico a pedoni, biciclette e auto. Una considerevole opera di riqualificazione fortemente voluta dalla Circoscrizione VIII si è finalmente realizzata: «Et voilà! Riapriamo al traffico pedonale, ciclabile e veicolare, un importante tratto di corso Marconi riqualificato» scrive soddisfatto il vice presidente della VIII, Massimiliano Miano sul suo profilo Facebook. Un lato della strada sarà dedicato alla sosta a pagamento, l'altro invece ai pedoni e alle bici. Ma di lavoro da fare ce n'è ancora tanto. «Da domani pancia a terra per individuare nuove risorse atte a riqualificare il tratto Cristina-D'azeglio e dare vita ad una nuova progettualita» prosegue Miano.

POLEMICHE - Non mancano poi le polemiche in merito al riqualificato tratto di corso Marconi: per finanziare i lavori è stata usata una voce di bilancio comune a più Circoscrizioni? Questo il pomo della discordia. Il presidente della Circoscrizione VIII Davide Ricca ha spiegato che per corso Marconi si è utilizzato un avanzo di bilancio del 2015 della ex VIII. Ma i dubbi restano. C'è infatti chi sostiene che la manutenzione del corso sia stata fatta utilizzando un lotto di manutenzione straordinaria introdotto nel 2015-2016 (avendone disponibilità economica) che comprende tutte le Circoscrizioni della città e non solo da otto. A sgomberare il campo da ogni possibile dubbio interviene ancora una volta Miano: «Se tali affermazioni corrispondessero al vero, invito tutti i colleghi delle altre circoscrizioni a sollevare il problema» e aggiunge: «Con i fondi per la manutenzione straordinaria del 2016 riasfalteremo via Berthollet e con quella del 2017 via Galliari e nella ex Circoscrizione 9 via Passo Buole e piazza Carducci (c.so Bramante)» .