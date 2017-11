Ubriaco tampona un’auto e scappa: fuggiasco rintracciato al campo nomadi

TORINO - Ha tamponato una vettura, ha abbandonato la sua auto in strada e ha provato a far perdere le proprie tracce, nascondendosi all’interno del campo rom. E’successo ieri pomeriggio, intorno alle 18:00, in strada Aeroporto. Il protagonista? Un 28enne di nazionalità rumena, completamente ubriaco. La vittima dell’incidente è stato trasportato al Maria Vittoria: non è grave ma ha passato la notte sotto controllo.

L’INCIDENTE - L’incidente ha coinvolto una Audi A4 e una Fiat Stilo: entrambi i veicoli stavano percorrendo strada Aeroporto in direzione centro città, quando all’incrocio con via Bellacomba, al semaforo, l’Audi ha tamponato la Fiat Stilo. Il conducente ha lasciato l’auto in strada ed è scappato. L’intervento degli agenti della V Sezione Circoscrizionale Borgo Vittoria/Madonna di Campagna/Lucento/Vallette della Polizia Municipale, insieme ai colleghi del Nucleo Nomadi e della Sezione Barriera di Milano/Regio Parco/Barca/Bertolla/Falchera/Rebaudengo/Villaretto hanno permesso di rintracciare l’uomo all’interno del campo nomadi.

L’ARRESTO - Si tratta di un cittadino di nazionalità rumena di 28 anni che vive nel campo. Accompagnato presso il Comando Polizia Municipale di via Bologna è stato sottoposto all’alcoltest risultando positivo, superando di oltre 3 volte il limite consentito. L’uomo, arrestato per fuga e omissione di soccorso, è stato trasportato per il rito direttissimo alle camere di sicurezza di un Commissariato locale della Polizia di Stato.