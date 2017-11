Caso Gtt, Appendino salva Ceresa: «Non è il momento di discutere di governance»

TORINO - Walter Ceresa rimane dov’è. E’ la sindaca Appendino stessa a salvare, almeno per il momento, l’amministratore delegato di Gtt finito nel vortice delle polemiche per il «caso Giordana», ex braccio destro della stessa prima cittadina. Il capo di gabinetto ha rassegnato le dimissioni e in molti, soprattutto dall’opposizione, hanno chiesto un passo indietro anche da parte dello stesso Ceresa. Inutilmente, a quanto pare.

PRIORITA’ GTT - Sì, perché Chiara Appendino, ai microfoni della Rai, ha voluto precisare: «Non è il momento di discutere di governance». Il motivo? La priorità è salvare Gtt e un ulteriore terremoto ai piani alti dell’azienda del trasporto pubblico piemontese, rischia di complicare ulteriormente un salvataggio già di per sé disperato. «Sarebbe da irresponsabili incidere su un consiglio di amministrazione che deve lavorare con delle scadenze molto strette» è il commento di Appendino. Le richieste dell’opposizione, almeno per il momento, sono quindi rimandate al mittente: Walter Ceresa rimane alla guida di Gtt.