Anziano scippato sbatte la testa e muore: arrestata coppia di fidanzati

SUSA - Una rapina finita male, un uomo morto, un ragazzo e una ragazza di 25 e 20 anni con le manette ai polsi. Giustizia è fatta per Guy Contat, pensionato di 83 anni ucciso in Francia, dopo una rapina eseguita da una coppia di fidanzati di Susa. E’ stata la gendarmeria francese ad arrestare i due giovani alla frontiera, a tre mesi dalla morte del pensionato.

OMICIDIO E ARRESTO - L’episodio risale allo scorso 11 luglio e accade a La Rochette, un piccolo comune della Savoia: l’83enne viene avvicinato dai due ragazzi che lo strattonano per rapinarlo. Contat cade, sbatte la testa e viene trasportato immediatamente in ospedale. Dopo cinque giorni di coma, muore. La coppia, dopo aver portato via una catenina dal valore di 200 euro alla vittima, fa perdere le proprie tracce. Partono le indagini, alcuni testimoni riferiscono di aver notato una Citroen C2 con targa italiana: la polizia francese collabora con quella italiana e identifica i due giovani. A tre mesi dalla rapina e dall’omicidio, la coppia torna in Francia ma viene fermata al confine. I due giovani, che probabilmente non pensavano che una rapina degenerasse in omicidio, vengono arrestati in attesa del processo.