Supermercato svaligiato: tre uomini «traditi» da centinaia di pezzi di parmigiano in auto

BRUERE - Un supermercato racchiuso all’interno di un’Alfa Romeo 156. Tre cittadini rumeni sono stati fermati per un controllo dalla polizia stradale ieri pomeriggio a Bruere, in tangenziale Nord. Quando gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Torino hanno guardato dentro l’auto, hanno trovato di tutto: flaconi di sapone e detersivo, prodotti dolciari in grande quantità, vasetti di filetti di tonno, bottiglie di alcol e vino, pile e gel per capelli ma soprattutto un centinaio di pezzi tra grana e parmigiano di diverse stagionature.

LA DENUNCIA - La merce? Proveniva tutta da un supermercato di Susa svaligiato poco prima. I tre uomini non hanno saputo giustificare la presenza di un tale quantitativo di prodotti nella loro auto, ma ai poliziotti è bastato fare degli accertamenti per collegare la presenza della merce al supermercato svaligiato. Per questo motivo i tre cittadini stranieri di 26, 31 e 32 anni sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione, mentre la merce è stata restituita per intero al responsabile del supermercato.