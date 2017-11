Emergenza incendi in Piemonte: la situazione migliora, ultimi roghi attivi

PIEMONTE - E’ presto per cantar vittoria, ma dopo settimane terribili contraddistinte da paura, fuoco e fumo, gli incendi che hanno messo in ginocchio il Piemonte sembrano essere ormai sotto controllo. I vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i volontari A.I.B. lavorano ancora senza sosta.

LA SITUAZIONE - Attualmente due elicotteri sono al lavoro tra Cumiana e Giaveno, mentre i Canadair stanno operando a Ribordone, nel Canavese. Qualche focolaio è ancor attivo a Locana, mentre sono in fase di spegnimento gli incendi ancora attivi a Cumiana-Giaveno, Mompantero, Sparone, Ribordone, Perrero, Demonte e Casteldelfino. Lo stato ha supportato la Regione inviando mezzi aerei, vigili del fuoco e squadre dei carabinieri forestali. Le fiamme sono ormai sotto controllo tanto che, al momento, non vi sono altri incendi in atto.