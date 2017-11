Meteo a Torino, dopo quasi 50 giorni di siccità in arrivo la pioggia: le previsioni

TORINO - Buone notizie per la qualità dell’aria, per l’emergenza incendi e i cittadini torinesi e piemontesi: sta tornando la pioggia. Le previsioni meteorologiche concordano tra di loro e sembrano non lasciar spazio a dubbi, dopo quasi 50 giorni di siccità finalmente la pioggia tornerà in città.

LE PREVISIONI - Prima di accogliere nuovamente le precipitazioni, bisognerà aspettare ancora qualche giorno: giovedì e venerdì saranno contraddistinti da sole o cielo poco nuvoloso. La situazione è destinata a cambiare da sabato, quando verso sera potrebbero esserci i primi rovesci. Nessun dubbio invece riguardo domenica: pioverà, soprattutto al mattino. I rovesci dovrebbero verificarsi anche lunedì 6 novembre e martedì 7 novembre, salvo cambiamenti nei prossimi giorni. Un vero e proprio toccasana per la qualità dell’aria, ancora pessima in questi giorni. In calo anche le temperature, vicine ai 10 gradi in media.

OTTOBRE DA RECORD - Intanto si è concluso un ottobre da record in negativo, un mese che passerà alla storia per l’assenza totale di pioggia. Negli ultimi duecento anni, solo una volta non aveva piovuto a ottobre. Se dovesse piovere sabato o domenica, i giorni di siccità salirebbero a quota 50, davvero tantissimi in pieno autunno. I torinesi e i piemontesi stanno con gli occhi all’insù: finalmente il cielo potrebbe regalare l’acqua tanto attesa da settimane.