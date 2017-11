Tappi pieni di chiodi per ferire i cani: il gioco pericoloso che spaventa Torino

TORINO - Allarme a Torino. Non bastavano i bocconi avvelenati ritrovati nell’ultimo periodo: da Borgo Vittoria arriva la segnalazione di un nuovo pericolo per i cani e gli animali, i «giochi killer». Si tratta di alcuni pezzi di sughero o di aglio pieni di chiodi, appositamente abbandonati in strada. I cani trovano i pezzi per terra, li mettono in bocca per giocarci e vengono feriti.

LA SEGNALAZIONE - La segnalazione arriva da corso Gamba e da corso Umbria, in zona Parco Dora. I residenti pensano di aver individuato chi abbandona questi giochi in strada: «Si tratta di una coppia sui 60 anni, ci abbiamo già litigato. Abbiamo chiamato la polizia e ci hanno detto di fare un esposto ai vigili». Gli animali più a rischio sono ovviamente i cani, soprattutto se cuccioli. C'è chi non crede alla segnalazione, pensando sia in realtà un fake ma chi ha avuto un cane lo sa: i piccoli sono soliti giocare con ogni cosa che trovano per terra, soprattutto il sughero. Pur non ingurgitando il pezzo, i chiodi in bocca rischiano di procurare ferite dolorose all’animale. Massima attenzione dunque e il consiglio di educare il cane a non prendere mai niente da terra.