Scoperto falso dentista in via Matera, esegue interventi e prescrive antibiotici

TORINO - Una truffa davvero ben riuscita in uno studio dentistico di via Matera. Nulla avrebbe fatto pensare che lo studio, per quanto ben attrezzato, in realtà fosse abusivo. Tutto era vero infatti, tranne il dentista: lo stesso citofono dello stabile riportava «studio medico». Non mancava nemmeno l’assistente in camice bianco.

TRUFFA - La realtà scoperta dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale è stata però del tutto diversa. Il «dentista», un italiano di 55 anni non era iscritto all’albo professionale, non aveva partita IVA e non aveva mai ricevuto alcuna autorizzazione per l’apertura dello studio medico. Poco prima che gli agenti intervenissero, il dentista abusivo aveva sottoposto un uomo a un interventi di impiantologia dentale con tanto di prescrizione antibiotica. Alla luce della scoperta, sia il «dentista» che l’ «assistente» sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione e tutto il materiale presente (sedia dentistica, trapani, strumenti chirurgici, farmaci...) è stato sequestrato. Il «falso dentista» non era nuovo a una simile impresa, già nel 2013 era stato deferito per lo stesso reato, per il quale aveva patteggiato la pena a novembre dello stesso anno.