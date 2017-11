Juventus-Benevento, maglia celebrativa per i 120 anni della «Vecchia Signora»

TORINO - Una maglia celebrativa speciale per onorare i 120 anni di storia della Juventus. Nella giornata di ieri, 1° novembre, la società ha festeggiato un compleanno importante: la Juve infatti è una delle squadre più antiche del calcio italiano. Il 5 novembre, in occasione della 12.esima giornata di Serie A, la Juventus indosserà in accordo con Adidas, una particolare maglia: si tratta di una divisa «storica», senza alcuna scritta e con i loghi dello sponsor nero su nero, per valorizzarne la semplicità.

LA MAGLIA CELEBRATIVA - Un’edizione limitata, con 1897 pezzi: evidente il richiamo all’anno in cui un gruppo di studenti, da una panchina di corso Re Umberto, diede vita alla società capace di diventare nel tempo la più vincente d’Italia. La maglietta si caratterizza per il tocco vintage, con le strisce spesse e tre stelle sul petto. Le maniche e il colletto sono stretti, come un tempo, e anche il tessuto sembra quello di una volta. Notevoli anche i ricami e le finiture. I tifosi bianconeri o i collezionisti che l’acquisteranno la riceveranno all’interno di un cofanetto esclusivo. Coloro che non riusciranno ad averne una, potranno comunque ammirare la maglia celebrativa all’Allianz Stadium, contro il Benevento.