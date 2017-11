«Paratissima», opere all'asta per aiutare i comuni colpiti dagli incendi 

TORINO - Nata come manifestazione off di Artissima, fiera internazionale di arte contemporanea, Paratissima è diventata in pochi anni uno degli eventi di riferimento nel panorama artistico a livello nazionale. Prendono parte alla tredicesima edizione dell'evento 536 creativi emergenti (pittori, scultori, fotografi, illustratori, stilisti, registi, designer), suddivisi 8 sezioni; a questo si aggiungono 7 mostre curare dagli allievi della New Independent Curatorial Experience. Il tutto si svolgerà presso la rinnovata Caserma La Marmora di via Asti, dal 1 al 5 novembre. Il tema di quest'anno è la superstizione, ma non manca l'attenzione ai temi di attualità e in particolare alla drammatica situazione incendi in Piemonte.

INCENDI - Partecipa a Paratissima anche una vecchia conoscenza dei torinesi: Rebor, il giovanissimo artista noto per il tocco rosa delle sue opere. Come coniugare gli interessi artistici con l'impegno nel sociale? Lo sa bene Marco Abrate, che sfoggia all'inaugurazione della fiera un completo rosa sgargiante con cui di certo non passa inosservato. Nei prossimi giorni il il creativo di Pinerolo ha detto che si impegnerà nella produzione di tre tele che saranno messe all'asta (o verranno vendute attraverso la ricezione di offerte). «Tutto il ricavato» fa sapere l'artista, «verrà devolto direttamente ai comuni colpiti da incendi nelle ultime settimane».