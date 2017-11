Inquinamento, smog alle stelle a Torino: domani torna il blocco delle auto

TORINO - Brutte notizie per gli automobilisti torinesi: il Comune di Torino ha ufficializzato il ripristino del blocco auto. I continui sforamenti dei Pm10 hanno «obbligato» l’amministrazione. Domani, venerdì 3 novembre, divieto di circolazione per i veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4 e Benzina, gpl e metano Euro 0. Il blocco sarà attivo dalle ore 8:00 alle ore 19:00 per i veicoli adibiti al trasporto persone; per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto merci il blocco seguirà i seguenti orari: 8:30-14:00 e 16:00-19:00 (gpl/metano possono circolare). Il valore dei Pm10 ha superato il limite consentito per dieci giorni consecutivi.

LA NOTA DI APPENDINO - Secondo la sindaca Appendino, che ha firmato l’ordinanza 95/2017, sono infatti «venute a mancare le condizioni che avevano consigliato di sospendere il blocco, ovvero le conseguenze sull’aria cittadina degli incendi che hanno colpito pesantemente la Valsusa nei giorni scorsi». Torna dunque il blocco auto, Torino sceglie di adottare nuovamente le misure antismog previste dal nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento dell’aria nel bacino padano.