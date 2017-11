«Mi accusano di rubare perché sono nero», il Questore difende i suoi uomini

TORINO - Parziali verità e tanti equivoci in merito alla vicenda del giovane senegalese accusato di aver rubato una bicicletta che in realtà era sua. Una clamore mediatico straordinario che ha portato tanti ad accusare le forze dell'ordine di Torino di aver avuto un comportamento scorretto e razzista. Pare però che non sia andata proprio così. A spiegare la situazione è il Questore della città, Angelo Sanna: «E' tre giorni che siamo sotto torchio e veniamo accusati di essere razzisti. Ne soffriamo molto».

FURTO - Tutto ha avuto inizio da un articolo uscito sul quotidiano La Stampa lunedì 31 ottobre e poi propagatosi a macchia d'olio su altri giornali locali. Cosa è successo? Mercoledì 25 ottobre in stazione a Porta Nuova due ragazze si sono rivolte a una guardia giurata convinte di aver assistito al furto di una bicicletta. L'apparenza a volte inganna: a prendere la due ruote e ad allontanarsi per salire sul treno era infatti il legittimo proprietario della stessa. La guardia giurata, vedendo il ragazzo allontanarsi velocemente e sollecitato dalle giovani lo ha raggiunto e gli ha chiesto di accompagnarlo nell'ufficio GTT per degli accertamenti. Questo è stato molto collaborativo e, in poco meno di venti minuti, l'equivoco è stato sciolto: la bicicletta era effettivamente di proprietà del giovane di origine senegalese, che ha potuto riprendere il treno per tornare a casa. A generare il malinteso non sarebbe stato un fattore razziale quanto piuttosto uno scambio di persona: il proprietario della bicicletta aveva affidato il suo mezzo a un ragazzo di passaggio, il quale, dovendosi allontanare a sua volta, aveva chiesto alle due giovani di controllare il mezzo. Queste vedendo, in un secondo momento, il legittimo proprietario recuperare la sua bicicletta non lo hanno riconosciuto e hanno perciò lanciato l'allarme.

QUESTORE - Un grosso cumulo di equivoci e coincidenze sfortunate hanno portato ad accuse pesanti nei confronti della Polizia di Stato. A distanza di qualche giorno dai fatti, una volta fatta chiarezza sulla dinamica degli eventi, ha preso la parola il Questore Angelo Sanna: «Vi sembrerà strano ma io do tutta la mia solidarietà al giovane senegalese» ha spiegato il Questore, «Credo abbia sofferto delle stesse due cose di cui soffrono anche i poliziotti: generalizzazione e preconcetti. I poliziotti sono sempre violenti e picchiatori, questo è il problema della generalizzazione». Prosegue Sanna: «Qualcuno in questi giorni ha affermato che io dovessi chiedere scusa per il comportamento dei poliziotti. Stando così le cose, adesso, sono io ad aspettare delle scuse per tutti gli uomini e donne della Polizia di Stato che lavorano con serietà e impegno e che ho l'onore e l'onere di dirigere». Nessun comportamento scorretto quindi, né da parte dei poliziotti né della guardia giurata. «Si è trattato di un normale intervento di prevenzione» ha concluso Sanna. Nessuna ipotesi di denuncia per calunnia all'orizzonte, anche se la testimonianza del ragazzo verrà presa a verbale.