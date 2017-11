Padre dimentica il figlio disabile in autogrill e se ne accorge un’ora dopo: denunciato

TORINO - Una distrazione, un equivoco. Un bambino «dimenticato» in autogrill. E’ successo sull’autostrada Torino-Milano: un padre ha lasciato il suo figlio disabile alla stazione di servizio di Novara. Il motivo? Credeva che il bimbo fosse salito nell’auto di un parente, diretto insieme a lui a Como.

LA VICENDA - Convinto che il figlio fosse con il parente, dopo una breve sosta il padre è ripartito e non si è accorto della sparizione del piccolo, affetto da una leggera disabilità, fino all’arrivo a Como. Una volta giunto a destinazione, ha contattato la polizia stradale. Gli agenti intanto, avevano notato il bambino aggirarsi per la stazione di servizio e lo avevano raggiunto, rifocillato e calmato. Il viaggio da Torino a Como, passando per Novara, rischia ora di costare caro al padre, denunciato per abbandono di minore. L’uomo, un egiziano residente a Savona, è considerato una persona molto attenta. Quando in caserma ha riabbracciato il proprio bambino, visibilmente sotto choc, ha spiegato che credeva che il figlio fosse salito nell’altra auto e solo una volta arrivato a destinazione si è accorto di quanto realmente accaduto.