Whatsappdown, il servizio di messaggistica non funziona: problemi in tutta Torino

TORINO - Se questa mattina non siete riusciti o non state riuscendo a contattare i vostri amici, fidanzati, parenti su WhatsApp, non preoccupatevi: non è un problema del vostro smartphone o della vostra app. Il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato al mondo è in «down» da questa mattina in diversi paesi del mondo. Il problema, come avrete capito, riguarda anche Torino ma è più diffuso in altri paesi d’Europa e dell’Asia.

COSA SUCCEDE ORA - Attualmente per molti utenti è impossibile connettersi direttamente all’app, mentre altri riescono ad entrare ma non a inviare e ricevere messaggi. Un problema non risolvibile dal singolo utente: bisognerà quindi aspettare che WhatsApp risolva i propri problemi. Intanto, su Facebook e soprattutto su Twitter, impazza l’hashtag #Whatsappdown. La situazione dovrebbe migliorare con il passare del tempo, ma in questo momento migliaia di utenti torinesi devono affidarsi ad altri mezzi di comunicazione per interagire con le persone a loro distanti.

+++ AGGIORNAMENTO +++ La situazione sembra esser tornata alla normaltà intorno alle 10:30.