Corrieri della droga in viaggio verso l'Italia: nascondono ovuli nello stomaco

TORINO - Da Parigi erano in viaggio su un TGV per raggiungere l'Italia, si tratta di due corrieri della droga, scoperti dagli agenti del Commissariato di Bardonecchia. I due, entrambi provenienti dalla capitale francese, alla domanda degli agenti sul motivo che li spingesse in Italia non hanno saputo dare risposta e questo ha avvalorato i sospetti delle forze dell'ordine.

DROGA - Benchè la perquisizione non abbia portato risultati, sulla base dell’esperienza acquisita in casi simili, gli agenti hanno deciso di trasportare i due presso una struttura ospedaliera per esami radiologici. Questi hanno permesso di appurare, per entrambi, la presenza nella cavità gastrica di numerosi ovuli. Pertanto, i due cittadini extracomunitari sono stati tratti in arresto per violazione della Legge sugli stupefacenti. Si tratta, nel primo caso, di un maliano di 33 anni e di un ventiduenne nigeriani.