La rinascita di piazzetta Paravia: tutto ha avuto inizio con un tè, ora spuntano i fiori

TORINO - «Ecco un bell'esempio di cura del bene comune» ha detto il presidente di Circoscrizione IV, Claudio Cerrato commentando la rinascita di piazzetta Paravia, ora coloratissima grazie allo spazio verde riempito di fiori apparso domenica 29 ottobre per opera di laboriosissimi volontari. Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Torino Spazio Pubblico, CivicWise Italia e Co-City Torino e affonda le sue radici a maggio 2017 quando, durante il Festival di Architettura, si è avvviato il dialogo su come mettere in valore quest'area. A settembre l'idea: un tè da condividere con chi ne ha voglia in piazzetta.

PIAZZA - Da queste prime scintille è divampato un fuoco: se infatti erano solo poche persone a condividere questo momento con una bella tazza di tè, il numero sta salendo e nuove proposte sono dietro l'angolo. E' in corso una raccolta firme per chiedere che un Toret e si ipotizza di poter abbellire con un murales in muro del parcheggio sotterraneo. «Posso trarre due considerazioni» ha detto Cerrato, «La prima é che chi protesta per il degrado, ma ha voglia di fare, se messo nelle condizioni di intervenire sviluppa ottima socialità. La seconda è che la Circoscrizione deve avere gli strumenti per permettere questi interventi. Revisione del regolamento beni comuni in primis con facilitazione della stipula dei patti di collaborazione e decentrando i tavoli interassessorili che non dovrebbero esistere essendo competenze circoscrizionali».