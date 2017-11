Fassino nudo a Paratissima: l'opera con i marò al posto dei testicoli crea polemica

TORINO - Si chiama Javier Scordato e ha proposto per la XIII edizione di Paratissima un Piero Fassino senza veli e con due testicoli davvero particolari: i marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. L'opera, dal titolo dissacrante "Modello Per Dente" non è passata inosservata: si tratta di un'installazione davvero particolare, composta da una tovaglia colorata con curcuma indiana, a richiamo dell'esperienza dei due fucilieri di marina italiani in oriente.

POLEMICHE - A pochi giorni dall'inaugurazione della mostra d'arte contemporanea che si svolge nella Caserma di via Asti, non sono mancate le polemiche. La prima voce che si è alzata è quella del consigliere comunale Maurizio Marrone (FDI) che attacca sindaca e Giunta senza risparmiare nessuno: «Ecco l’arte patrocinata dalla Giunta Appendino nella Torino a 5 Stelle» tuona Marrone, «Ecco lo strascico di una polemica nata due anni fa, quando beccai nello stesso festival una simile porcheria sempre denigratoria verso Latorre e Girone, allora ancora in prigionia, e pretesi e, a essere sinceri, ottenni le scuse pubbliche e la presa di distanza del Sindaco Fassino». Marrone fa qui riferimento a un'opera che rappresenta i due italiani in divisa come due Madonne armate, ai piedi delle quali sono raffigurati due teschi. All'epoca Piero Fassino aveva dichiarato che, pur restando ferma la liberà di espressione, l'opera non corrispondeva al sentimento di Torino in merito alla questione Marò. Stando così le cose, questa messa a nudo dell'ex sindaco della città, avrebbe tutta l'aria di una vendetta mal celata dell'artista, "bacchettato" due anni prima.