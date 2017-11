Mercatini di Natale a Torino, in via Lagrange i regali valgono doppio 

TORINO - Dal 3 Novembre al 24 Dicembre in via Lagrange arriva il mercatino di Natale ADISCO, un appuntamento immancabile per chi decide di dare un ulteriore significato ai regali per i propri cari. Anche quest’anno l’Associazione celebra la festa più amata dai bambini continuando a sostenere la ricerca e la cura delle malattie degenerative. Dopo il successo degli anni precedenti, anche quest’anno sarà organizzata una lotteria: acquistando presso lo store i biglietti, al costo di 2 euro l’uno, si potrà partecipare, il 20 dicembre, all’estrazione di bellissimi premi e decori natalizi.

NATALE - Il luogo ideale per trovare il dono giusto per tutti: morbidi peluches, originali decorazioni di Natale, dolci, biscotti, cioccolatini, panettoni, bijoux, sciarpe, accessori e molto altro ancora. Ma c'è di più: il regalo contribuirà a rendere felice chi lo riceve e, contemporaneamente, ad aiutare i bambini malati di cui si occupa l’Associazione, con la certezza di partecipare alla realizzazione di risultati concreti. Acquistando i doni presso il Mercatino di Natale infatti, chiunque potrà dare il proprio contributo e sostenere la ricerca per la cura dei bimbi affetti da leucemie, e nello specifico, sostenere il nuovo progetto destinato all’ampliamento ed alla riqualificazione del Pronto Soccorso dell’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute e della Scienza di Torino.