Brumotti a Torino a «caccia di cocaina», la denuncia di Striscia la Notizia 

TORINO - Torino finisce sul tg satirico più famoso di Mediaset: Striscia la Notizia. Nessun merito, a essere messi sotto i riflettori sono gli ormai arcinoti problemi di droga in alcune zone "calde della città». A occuparsi del servizio è Vittorio Brumotti, celebre campione di bike trail che, armato di megafono e ovviamente della sua bicicletta, arriva nella città della Mole dichiaratamente a «caccia di cocaina». E' piena notte quando, al parco del Valentino, l'inviato di Striscia affianca uno dei tanti pusher presenti e gli viene offerta una «una pallina di coca per 40 euro», dopodichè inforca la bici e, gridando all'interno del megafono, mette in fuga i pusher.

COCAINA - Il servizio di Striscia continua e Brumotti passa a parlare con uno degli acquirenti: «Mi sono appena lasciato con la tipa per quella schifezza», dice l'uomo, «Ti manda fuori, se hai 10.000 euro te li fa fuori tutti. E' una cosa che agisce sul profondo, ti lascia un buco dentro che è difficilissimo colmare». Brumotti allora si sposta in Barriera di Milano, è pieno giorno, ma la situazione che registra non cambia di molto: i pusher scappano alla vista della telecamera e lui li insegue in bicicletta. A un certo punto uno degli spacciatori lascia cadere a terra la droga che viene ripresa dall'occhio intransigente della telecamera. Il servizio di Striscia termina in un parco giochi, anche in questo caso è pieno giorno e gli spacciatori operano indisturbati. Brumotti riprende il suo megafono e, ancora una volta, mette in fuga i pusher tra gli applausi di nonni e bambini che si riappropriano così del parco giochi. Aspro il commento del capogruppo della Lega Nord Fabrizio Ricca: «Ecco la Torino a 5 stelle che ci avevano promesso. E' ORA DI RIPRENDERCI IL NOSTRO PAESE!»