Giostre e altalene distrutte: la follia dei vandali si abbatte su parco Di Vittorio

TORINO - Amarezza e tanta, tanta rabbia. E’ questa la sensazione delle persone che risiedono nei pressi di parco Giuseppe Di Vittorio e che ogni giorno frequentano i giardini con i propri figli o nipoti: nella notte di Halloween, qualche persona attualmente ignota ha infatti devastato le giostre e i giochi dei bambini.

GIOCHI DISTRUTTI - Una bravata, molto probabilmente commessa da qualche ragazzo «annoiato», che ha deciso di passare così la serata di festa. Le altalene sono state divelte, i vetri delle giostrine infranti. Non vi sono apparenti motivi e il quartiere si interroga. Alessandro Lupi, consigliere della Circoscrizione 8, commenta duramente l’episodio: «Siete solo degli sfigati oltre che dei delinquenti». Anche il presidente della Circoscrizione Davide Ricca ha preso atto di quanto accaduto. I bimbi, intanto, rimangono senza giochi per colpe non loro.