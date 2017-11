Gigi D'Alessio festeggia a Torino i suoi 50 anni, grande show al Colosseo

TORINO - «24.02.1967», questo il titolo del nuovo album di Gigi D'Alessio, in scena domani sera, sabato 4 novembre, al teatro Colosseo di Torino alle ore 21. Si tratta semplicemente della data di nascita del cantautore partenopeo che quest'anno compie 50 anni. Un traguardo di vita importante che viene celebrato con un disco molto intimo e intenso, che ben si riassume nel singolo «Emozione senza fine». Quello del Colosseo si preannuncia a tutti gli effetti come uno show imperdibile, con oltre 40 brani in scaletta, seppure alcuni solo accennati. Non mancherà poi di certo il pianoforte, storico amico del cantante e i componenti di sempre della sua band. Il tour, iniziato a Roma il 23 ottobre, si propone di ripercorrere i 25 anni di carriera di Gigi D'Alessio. Ultimi biglietti disponibili in cassa per la data torinese.