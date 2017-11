Ragazzina investita in corso Grosseto: è grave al San Giovanni Bosco

TORINO - Erano circa le 18.20 circa di ieri, venerdì 3 novembre, quando in corso Grosseto, angolo via Chiesa della Salute si è verificato un violento incidente d'auto che ha visto coinvolta una ragazza di soli quindici anni. Un Opel Astra stava percorrendo il corso in direzione piazza Manno quando, appena superato l'incrocio di via Chiesa della Salute, ha investito la giovane.

INCIDENTE - Immediati i soccorsi da parte della conducente dell'auto che è risultata negativa all'alcol test. La ragazza è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni Bosco dove, a notte inoltrata, i medici hanno emesso il referto di prognosi riservata. Sul posto gli Agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale Torino hanno effettuato i rilievi del caso e sentito i testimoni presenti al fatto.