Sequestrato furgone con oltre 21 kg di marijuana, il pusher: «E' per uso personale»

TORINO - Continua senza esclusione di colpi la lotta delle forze dell'ordine allo spaccio di sostanze stupefacenti. Basti pensare che, nell’arco di sole 72 ore, gli agenti del Commissariato Mirafiori hanno portato a termine due importanti operazioni, nelle quali hanno tratto in arresto un italiano di 47 anni e un albanese di qurantadue.

MARIJUANA - Nel primo caso, la marijuana è stata ritrovata all’interno di un vero e proprio vivaio a Cascine Vica, in possesso di un cittadino italiano residente a Rivoli. All'arrivo dei poliziotti, l’uomo ha consegnato spontaneamente una modestissima quantità di sostanza, affermando di servirsene per uso personale e pensando di poterla fare franca. Gli agenti invece non si sono fatti ingannare e hanno controllato anche il vivaio dove, all’interno di un vecchio furgone lì parcheggiato, hanno rinvenuto 42 panetti di droga, contenenti oltre 21 kg di marijuana. L’uomo, che ha precedenti specifici per stupefacenti, è stato tratto in arresto.

COCAINA - Stessa sorte per un quarantaduenne albanese, domiciliato a Torino in via Galuppi. A seguito di approfondite investigazioni, gli agenti sono giunti all’appartamento dove l'uomo viveva da tempo, ospite di un amico italiano. La perquisizione effettuata insieme all'unità cinofila, sulla sua macchina, ha permesso il ritrovamento di un involucro in cellophane contenente 500 grammi di cocaina. L’uomo ha dichiarato che per il trasporto dello stupefacente aveva pattuito la corresponsione della somma di 1000 euro.