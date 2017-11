Annullato il concerto di Battiato al Teatro Colosseo, come ottenere il rimborso

TORINO - Purtroppo, a causa di un infortunio nella sua residenza di Milo (CT), Franco Battiato è costretto ad annullare i quattro appuntamenti dal vivo attesi per novembre, compreso ovviamente quello in programma a Torino per sabato 11. A dare l'annuncio della cancellazione è la società di produzione dei concerti International Music and Arts. Oltre a Torino saltano anche gli appuntamenti dell'8 novembre a Fasano presso il Teatro Kennedy, quello del 10 al Palazzo Dei Congressi di Lugano e quello del 14 novembre al Teatro Grande di Brescia.

BIGLIETTI - Nell’infortunio Battiato ha riportato una frattura del femore e del bacino che gli richiederà un lungo periodo di convalescenza rendendo impossibile una nuova programmazione delle date. Centinaia i commenti dei suoi fan che lo invitano al riposo: «Un auguro grandissimo di pronta guarigione al nostro grande maestro il quale nonostante le sue abilità infinite deve purtroppo fare i conti con il trascorrere del tempo e dell'invecchiamento del suo corpo». Per quanto riguarda poi la questione del rimborso dei biglietti già acquistati, gli organizzatori dell'evento fanno sapere che le modalità di rimborso saranno a breve pubblicate sul sito e sul profilo ufficiale facebook dell’artista.