Censura a Paratissima? Rimosso il quadro che raffigura Fassino nudo

TORINO - Si intitola «Modello Per Dente» l'opera dell'argentino Javier Sordato, in cui si vede raffigurato un Fassino senza veli con un peperoncino rosso e i volti dei due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, al posto delle parti intime. Dopo le numerose polemiche sollevate negli ultimi giorni, a partire dal un consigliere comunale Maurizio Marrone (FDI) l'opera è stata rimossa e oggi non appare tra quelle esposte nella Caserma di via Asti.

FASSINO - Non ne è affatto contento l'artista che accusa gli organizzatori di Paratissima di averlo censurato e invita qualsiasi altra manifestazione artistica torinese ad avere il coraggio di esporre la sua opera. Hanno commentato la vicenda anche gli organizzatori della sezione off di Artissima: Damiano Aliprando, coordinatore della kermess, si è detto molto dispiaciuto di quanto accaduto. «Questo incidente, se così lo vogliamo chiamare, rischia di fare apparire Paratissima come un evento gossip. E invece dietro c'è un lavoro duro e intenso mirato a far emergere i giovani talenti in un mondo dell'arte che spesso li ignora». Aliprandi ricorda che già due anni fa un'opera di Scordato, raffigurante i due Marò, aveva suscitato polemiche, anche da parte dell'allora sindaco Piero Fassino e spiega che, per prendere parte all'evento, ogni artista deve mandare una fotografia del suo lavoro e che l'opera che avrebbe dovuto esporre Sordato era ben diversa. «Modello PerDente avrebbe dovuto raffigurante un dente. Ci ha presi in giro», conclude.