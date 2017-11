La pioggia non cancella il blocco: auto ferme sia domenica che lunedì

TORINO - Piove ma le auto continuano a rimanere ferme nei garage o posteggiate sotto casa. La decisione è stata presa ieri pomeriggio dal Comune di Torino: nonostante le precipitazioni, il blocco dei veicoli Diesel fino all’Euro 4 rimane attivo nella giornata di oggi. Non solo, perché salvo aggiornamenti, il blocco sarà attivo anche lunedì 6 novembre. Un bel problema per chi pensava di poter circolare liberamente.

IL BLOCCO - Domenica 5 novembre il blocco riguarderà i veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4 e Benzina, gpl e metano Euro 0. Questi gli orari: 8:00-19:00 per i veicoli adibiti al trasporto persone; 8:30-15:00 e 17:00-19:00 per i veicoli adibiti al trasporto merci (gpl/metano possono circolare). Situazione leggermente diversa lunedì 6 novembre perché la tipologia di veicoli a cui sarà interdetta la circolazione è la stessa, ma gli orari leggermente diversi: 8:00-19:00 per i veicoli adibiti al trasporto persone; 8:30-14:00 e 16:00-19:00 per i veicoli adibiti al trasporto merci (gpl/metano possono circolare).

LE POLEMICHE - Il Comune, applicando il protocollo firmato dalle Regioni del bacino padano, si riserva il diritto di scegliere lunedì se mantenere o meno il blocco, che intanto fermerà per altri due giorni oltre 200.000 veicoli. Non mancano inoltre le polemiche per i controlli, decisamente irrisori rispetto al numero dei veicoli interessati dall’ordinanza. I valori dei Pm10 sono rimasti alti, ma le precipitazioni unite ai blocchi potrebbero riportarli al di sotto del limite massimo consentito.