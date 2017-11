Il blocco auto è confermato, ma i controlli sono pochissimi: è polemica

TORINO - «A cosa serve bloccare le auto se poi nessuno controlla?» e ancora «Non ho visto vigili per strada, ma di che blocchi stiamo parlando?». Sono questi i commenti più frequenti sui social network nei giorni di blocco auto. Sì, perché anche nella giornata di sabato, la seconda consecutiva che ha visto fermare i veicoli fino ai Diesel Euro4, sono stati effettuati pochissimi controlli.

CONTROLLI E VERBALI - Per gli amanti dei numeri c’è un numero preciso: 174 i veicoli fermati e controllati. Se si pensa che il numero delle vetture destinatarie dell’ordinanza è superiore a 200.000 (solo a Torino), questo rende l’idea di quante poche auto vengano controllate. I trasgressori? Anche qui pochi, perché dei 174 veicoli controllati, i verbali redatti sono solamente 10. La multa invece è piuttosto salata: 164 euro, con possibilità di sconto del 30% (114,80 euro) se si paga entro i primi cinque giorni. Le polemiche non mancano: sui social, molti utenti hanno la sensazione che l’amministrazione preferisca sperare nel buon senso dei cittadini piuttosto che impiegare i vigili per effettuare i controlli. Intanto, sia oggi che lunedì il blocco rimane attivo.