Appendino non indagata, il M5S contro i media: «Alimentano la paura, sindaca aggredita»

TORINO - L’inchiesta sui fatti di piazza San Carlo è solo la goccia di un vaso ormai traboccato da tempo, forse. Il Movimento 5 Stelle torinese si scaglia contro i giornali locali rei, secondo i consiglieri comunali, di alimentare «un clima di paura e sospetto». Il Movimento fa quadrato e si stringe attorno a Chiara Appendino. Il motivo? Il presunto avviso di garanzia in arrivo dalla magistratura per i fatti di piazza San Carlo.

PARLA IL M5S - L’avviso di garanzia non è arrivato e questo ha spinto il Movimento a prendere una posizione dura e netta, come mai accaduto prima. «È abbastanza triste notare che molti organi di stampa si sono sostituiti alla Procura, inscenando processi mediatici e pensando di fare i magistrati. Da 2 giorni si parla di 'avvisi di garanzia in arrivo', di 'vertici della Città indagati a tutti i livelli' ma, fino ad ora, nessun atto è stato notificato dalla procura che non ha neanche rilasciato alcuna dichiarazione. Stiamo assistendo a un giornalismo che non può definirsi di inchiesta ma che sta solo alimentando un clima di paura e di sospetto e, speriamo, non perché siamo alla vigilia dell'importante appuntamento elettorale in Sicilia. Come abbiamo dichiarato dal primo giorno abbiamo piena fiducia nella magistratura e siamo vicini alla Sindaca assediata e aggredita da un giornalismo che mai avremmo pensato di vedere in un Paese democratico».

L’ATTACCO DI VERSACI - Quadrato attorno alla sindaca e dito puntato contro i media locali. Chi ci va ancora più pesante è Fabio Versaci, il presidente del Consiglio comunale di Torino: «Io so che qualcuno spera e sogna di mandarci a casa solo ed esclusivamente per il proprio tornaconto elettorale. Continuate pure a sperare e sognare! L’attacco mediatico subito in questi 2 giorni dalla stampa locale (dove ormai si parla di preavviso di garanzia ) mi fa venire il vomito…». I toni sono duri, il Movimento 5 Stelle si sente assediato. Appendino attualmente è indagata, ma per falso ideologico. Per quanto riguarda la maledetta notte di piazza San Carlo, l’amministrazione comunale e in generale le istituzioni non hanno ancora dato risposte certe. A cinque mesi di distanza, dopo un morto e 1526 feriti, la verità non è stata ancora consegnata alla città.