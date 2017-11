Notte di fuoco in Barriera di Milano, piromane brucia un mezzo: intervengono i pompieri

TORINO - Brucia Barriera di Milano: un incendio nel cuore della notte, intorno a mezzanotte e mezza, ha spaventato i residenti di via Ponchielli. Il rogo, di origine dolosa, ha avvolto un automezzo di fronte al centro commerciale. Non è di certo il primo episodio che si riscontra in quella zona, anzi.

LA DENUNCIA - Raffaele Petrarulo, capogruppo di Direzione Italia in Circoscrizione 6, denuncia: «In Barriera sta succedendo a macchia di leopardo. Sono troppi gli incendi nei confronti di auto parcheggiate o furgoni. Abbiamo chiesto un consiglio aperto con Prefetto, Sindaco e Questore ma a oggi nessuna risposta». Ieri, il rogo ha costretto i vigili del fuoco a intervenire con diversi mezzi: dopo minuti di apprensione, le fiamme sono state domate e la situazione è tornata alla normalità.