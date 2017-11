«Pago uno, rubo tutto»: arrestati i ladri dei supermercati torinesi

TORINO - «Paghi uno, prendi tutto». Non è l’ultima promozione in voga nei supermercati torinesi ma la tecnica adottata da tre ladri differenti, finiti tutti con le manette ai polsi dopo esser stati sorpresi a rubare diversi prodotti nei supermercati di Torino. La tecnica adottata dai malviventi? Sempre la stessa: entrare in un supermercato, prendere il possibile, occultarlo tra i vestiti e avviarsi alle casse per pagare un solo prodotto.

GLI ARRESTI - Per sventare il piano dei ladri è stato decisivo il lavoro delle guardie di vigilanza private, sempre molto attente. I ladri, due uomini e una donna, sono stati fermati tutti in diversi supermercati: si tratta di un 35enne rumeno, di un 33enne italiano ricercato e di una donna italiana di 42 anni residente a Pianezza. Tutti hanno provato a passare le casse pagando prodotti di poco valore, come una bottiglietta di aranciata o un dentifricio. Peccato che tra i vestiti avessero di tutto. Le guardie hanno quindi contattato gli agenti della Squadra Volante che, giunti sul posto, hanno arrestato i tre ladri.

I FURTI - Uno dei furti è avvenuto in corso Monte Cucco, al Carrefour, dove il 35enne rumeno ha provato a portare via prodotti per un valore di 155 euro. Nelle sue tasche sono stati rivenuti anche tronchesi, cacciavite, tagliaunghie con lametta piegata e altro materiale per rimuovere le placche antitaccheggio. L’uomo era già arrestato lo scorso 26 ottobre. Il secondo furto invece si è verificato al Pam Local di via Del Carmine, dove un il 33enne italiano, ricercato poiché destinatario di un ordine di carcerazione con pena di un anno e mezzo, è stato fermato per aver provato a rubare bottiglie di vino pregiato. Il terzo tentato furto è stato eseguito da una donna italiana di 42 anni, uscita dal carcere lo scorso 14 ottobre: nella propria borsa, la donna era riuscita a nascondere merce per un valore superiore a 100 euro.