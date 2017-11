Bimba di 2 anni rischia di soffocare nel carcere femminile: salvata dalle agenti

TORINO - Tragedia sfiorata nella sezione Icam, la sezione femminile del carcere di Torino: una bimba di due anni, figlia di una detenuta nomade, è stata colta da improvvise convulsioni e ha rischiato di rimanere soffocata dalla sua stessa lingua. Solo l’immediato intervento delle poliziotte e degli agenti della polizia penitenziaria ha scongiurato il peggio.

L’EPISODIO E LA DENUNCIA - La bimba è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie ed è tutt’ora ricoverata in condizioni stabili. A raccontare quanto avvenuto è Leo Beneducci, segretario generale dell’O.S.A.P.P.: «Prezioso è stato il tempestivo intervento degli agenti in servizio che si sono adoperati per salvare la bambina». Non mancano poi le polemiche sulla gestione della sezione Icam, dove le mamme vivono all’interno del carcere con le proprie figlie: «L’Amministrazione ha voluto aprire e quindi rendere funzionante a tutti i costi, ma solo sulla 'pelle' dei poliziotti penitenziari, la sezione ICAM a Torino nonostante non fosse stato previsto un organico di Polizia Penitenziaria Femminile (ancora oggi assente) tanto che i diritti soggettivi del personale del reparto Femminile e del reparto ICAM sono spesso a grave rischio per la loro concessione per non parlare degli immani sacrifici delle poliziotte che operano sia nella sezione detentiva all'interno che alla sezione ICAM». Il problema maggiore? La carenza di organico, tanto che per sopperire all mancanza di personale femminile, alcune funzioni sono state affidate ai colleghi della polizia penitenziaria maschile.