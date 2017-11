Strisce blu in piazza Zara e dintorni, al via la rivoluzione voluta dai residenti

TORINO - Dopo tante polemiche e proteste da parte dei residenti da stamattina, lunedì 6 novembre, al Pilonetto si iniziano a pagare i parcheggi. Può sembrare strano ma pare che in questa bella zona, che ha come fulcro piazza Zara, siano stati proprio i cittadini a richiedere l'introduzione dei parcheggi a pagamento. Perchè? L'obiettivo era quello di evitare la sosta selvaggia dei tanti dipendenti degli ospedali al di là di corso Bramante che, per non pagare il parcheggio, invadevano corso Moncalieri e corso Sicilia, fino a oggi non a pagamento.

PARCHEGGIO - Cambia la musica in Circoscrizione 8: da oggi, tra le 8 e le 19 e 30 la sosta costa un euro all'ora, nell'area compresa tra ponte Isabella e via Villa Glori e tra corso Moncalieri e il Po. I residenti hanno diritto e un abbonamento che dovranno esibire sul cruscotto. Si tratta di 650 strisce blu, a cui si aggiungono i posti auto dello spiazzo di corso Moncalieri 80. Attenzione poi al tratto sterrato davanti agli impianti sportivi di corso Sicilia, dove non è stato, per ovvi motivi, possibile disegnare la segnaletica orizzontale ma dove la norma verrà ugualmente applicata.

POLEMICHE - Tutti contenti dunque? Non esattamente. Restano forti le perplessità dei negozianti della zona e dei numerosi insegnanti e bidelli che si recano ogni giorno al Pilonetto per prestare servizio nei cinque istituti della zona. Per loro sono previste delle agevolazioni ma questo non sembra bastare a placare gli animi.